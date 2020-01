Vurderer statens risiko i Andøya-prosjektet

Pluss

Bakgrunnen for utredningen til Norsk Romsenter er at Andøya Space Center (ASC) har søkt regjeringen om 1,3 milliarder kroner til etablering av en oppskytningsbase for små satellitter på Børvågen i Andøy kommune. Oppskytingsbasen skal etableres gjennom et datterselskap til ASC: Andøya Spaceport (ASP).