Statsadvokaten snart ferdig med mistenkelig dødsfall i Vesterålen

Pluss

Etter at Politets etterforskning konkluderte med at dødsfallet skyldtes selvmord, kontaktet de pårørende privatetterforskeren Jan-Arnt Skjolde som i sin tur kontaktet advokat Arvid Sjødin. Sistnevnte som de pårørendes bistandsadvokat. Resultatet ble at Kripos gjenopptok etterforskningen og en person ble siktet i saken. I november fikk VOL tips om et møte på Sortland hotell mellom Skjolde, Sjødin og klientene. Sjødin bekreftet dette overfor VOL: