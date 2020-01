– Trist, men fornuftig

Pluss

Etter at Morild nylig sendte ut pressemelding som konstaterer at det ikke blir A-lagsspill i 4. divisjon, sier lagkaptein Truls Knudsen at han støtter avgjørelsen. Han begrunner dette blant annet med at flere av klubbens mest sentrale spillere har signalisert at de enten gir seg eller ønsker å trappe ned.