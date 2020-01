Næringsutviklingen ved Ånstadsjøen:

Fem år etter at initiativet ble tatt skal reguleringsplanen behandles i formannskapet

Fem år etter at Jarle Frantsen og Frantzen Eiendom Sortland AS (FESAS) tok initiativ til å starte opp planprosessen for eiendommen ved Ånstadsjøen, skal reguleringsplanen endelig behandles i formannskapet i Sortland.