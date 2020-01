– Det var et lykketreff

Pluss

– Vi ville egentlig bygge nytt, og sto to og et halvt år på venteliste hos kommunen for å få tomt. Vi leide lokalene vi holdt til i og måtte blant annet ha ny lakkboks og oppgradere ventilasjonsutstyret. Lokalene var for små, og da dette bygget dukket opp for slag var det et lykketreff, sier Hansen til VOL.