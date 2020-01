– Torskeprisen må ned

Pluss

Det har vært skrevet mye om de høye prisene på innkjøp av torsk til de ulike mottakene i Vesterålen så langt i vinter. Etter at skreien nå endelig har meldt sin ankomst, håper Jangaard Export AS på Andenes og Gunnar Klo AS på Myre at prisen skal ytterligere ned.