–Vi åpner om et par uker, med værforbehold

Pluss

Før nyttår søkte Riggen AS på Andøy om skjenkebevilling til So Bar, noe kommunestyret sa raskt ja til. Det jobbes nå med å gjøre klar lokalene til publikum, og det gjenstår ikke så mye før de kan åpne dørene igjen. De gamle skiltene vil snart tas ned, og bevisene på at det er liv i lokalet på ny vil skrus opp.