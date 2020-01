Velger dialog framfor tvang, foreløpig

Pluss

Kommunedirektør Ola Morten Teigen i Hadsel sier til Vol at han etter grunneiernes ønske har utsatt behandlingen i formannskapet 6. februar. Saken blir derfor først behandlet i formannskapets møte den 12. mars. Årsaken er at grunneierne ikke klarer å tromme sammen et nødvendig møte blant eierne før 9. februar.