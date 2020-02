– Vi skal gi butikken en skikkelig ansiktsløftning

Pluss

Bohus Sortland ble solgt i fjor, og Gunnar Olsen fra Leknes trådte inn som ny daglig leder fra 1. januar. Han har stor tro på at butikken har livets rett. Olsen har overtatt som daglig leder etter at BR Leknes AS kjøpte på sortland. Dette er samme eiere som har Bohus-butikk på Leknes. Olsen er daglig leder av begge.