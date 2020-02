Barn og voksne på eventyr og kjøl

Pluss

Denne lørdagen ble Kulturfabrikken forvandlet til «Barnas fabrikk», slik det er én gang i måneden. Denne gangen var det Marianne Hansen som leste eventyr for de minste, på biblioteket. Utenfor, nærmere bestemt på Rødbrygga, inviterte Sortland kystlag til ulike aktiviteter, som båtbygging for de minste og slåing av ulike knuter for ungdommen.