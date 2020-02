– Da beltet ikke ville løsne, tenkte jeg nå er det «game over»

Pluss

Det er tirsdag 14. januar. Det er tidlig ettermiddag. Det er et par plussgrader, det er mørkt og det regner. Nils Henrik Iversen har jobbet for Ottar Bergersen & Sønner siden 2018. Han er på jobb med lastebilen. Han skal kjøre et lass med masser fra industriområdet på Børøya til Inge Bergs småbåtanlegg på Bitterstad. Da skjer marerittet, som resulterer i at politiet sender ut denne twittermeldingen: