Kavåsen og Romsets befolkning om skoleflytting-saken:

– Har ikke VI noe vi skulle ha sagt?

Vol tok turen til Kavåsen søndag kveld for å møte innbyggerne i forkant av at en delegasjon fra bygda får møte kommunestyret på tirsdag for å snakke om skoleflyttingen. Bygdefolket har ett viktig poeng: de ønsker å bli hørt og sett.