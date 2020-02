Rådmannen i Øksnes får ny stillingstittel

Pluss

Kommunestyret forholdt seg til to forslag rundt hva ny tittel for rådmannen i Øksnes for framtiden skal være. Etter innstilling fra formannskapet, som vedtok at tittel skal være kommunedirektør, lanserte posisjonspartiene Sp, H og Frp at ny tittel skal være administrasjonssjef.

Det ble ikke videre debatt om temaet, og etter avstemming er dagens rådmann Elise Gustavsens nye tittel nå administrasjonssjef.