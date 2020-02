Hovedverneombudet i Hadsel om ansettelsen:

– Kan gi feil signal til senere søkeprosesser

Hovedverneombud i Hadsel kommune, Heidi Nordgaard, sier til Vol at hun ikke er overrasket over at Øyvind Skjørholm er ansatt som teknisk sjef i Hadsel kommune, og sier ansettelsen kan gi feil signaler.