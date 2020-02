Må i retten etter utforkjøring

Pluss

Tiltalen er skrevet av politiadvokat Suzanne Molund hos Politimesteren i Nordland. Hun sier i tiltalebeslutningen at den unge mannen har overtrådt bestemmelsen i Vegtrafikkloven. Den sier at man skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade. Straffebudet han er tiltalt etter i Vegtrafikkloven, sier også at man skal ferdes slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.

Grunnlaget for tiltalen fra Politimesteren i Nordland skriver seg fra en fredag i slutten av oktober i fjor. Da kjørte den tiltalte en personbil ved Sigerfjordtunellen i Sortland «... i høy hastighet og/eller med vilje kjørte bilen ut av veibanen, slik at det oppsto materielle skader på bilen», heter det i tiltalebeslutningen.

I tillegg mener Politimesteren i Nordland at mannen skal ha kjørt bilen under påvirkning av alkohol. Dersom retten eventuelt ikke finner dette bevist, mener politiadvokaten at tiltalte i stedet bør dømmes etter en annen del av Vegtrafikkloven. Dette går ut på at tiltalte måtte forstå at han ikke kunne nyte alkohol etter at han var ferdig med kjøringen, «når han forsto at det kunne bli politietterforskning på grunn av kjøringen eller utvist grov uaktsomhet i så måte», som det heter i tiltalen.

Politiadvokaten har i tiltalen tatt høyde for at det kan bli lagt ned påstand i tingretten om tap av førerretten for mannen.