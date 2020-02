Rederiet Lovund Skyss ønsker å løse utfordringene

Pluss

Vol ble tidlig tirsdag kjent med korrespondanse mellom rederiet Lovund Skyss AS, Øksnes kommune og Nordland fylkeskommune, der rederiets daglige leder gikk hardt ut mot Øksnes kommune og Øksnes havnevesen.

Daglig leder i Lovund Skyss, Robert Blomsø, påpekte at hurtigbåtkaia i Myre havn er under enhver kritikk. Om ikke tiltak settes inn ville rederiet stoppe all trafikk allerede fra onsdag.

Så har ikke skjedd.

– Her finnes heller ingen alternativer for oss å bedrive forsvarlig passasjerbefordring til og fra Myre Havn. Tilstanden på kaien som vi per nå har anløpt av ren velvilje er under enhver kritikk. Fartøyet ligger fortøyd utenpå to pirer av betong, med det jeg vil fastslå er under enhver standard, påpekte Blomsø konkret tirsdag.

Forventer beklagelse

I epostkorrespondanse mellom rederiets daglige leder og ordfører og fungerende havnesjef, John Danielsen, kommer det fram at Blomsø har reagert på medias framstilling av saken i løpet av tirsdagen.

– Det siteres i lokale medier at undertegnede «har kontaktet» lokale politikere i Øksnes for å legge frem sak. Slik blir det fremstilt under dekningen av kommunestyremøtet. Dette stemmer ikke og er svært beklagelig, påpeker Blomsø overfor Danielsen tirsdag kveld.

Blomsø poengterer samtidig at han riktignok har blitt kontaktet av lokale politikere om denne saken, men har konsekvent henvist dem videre til Nordland fylkeskommune samferdsel og Øksnes havnevesen.

Ønsker ikke politisk debatt

– Vi ønsker ikke å delta i politisk debatt. Dette er viktig for oss å presisere. Vi er alle ute etter en løsning på denne utfordringen, men det er beklagelig både for oss og dere, at man skal oppleve en slik fremstilling, mener daglig leder for Lovund Skyss AS.

Havnesjef Danielsen sier Øksnes Havnevesen/havnestyret tirsdag fikk en offisiell henvendelse fra Nordland fylkeskommune med forespørsel om Øksnes kommune kunne være med på et opplegg med ombygging av kaien i Myre havn.

– Fylkeskommunen brukte begrepet ombygging, mens vi ser på det som en spesialtilpasning. Dette må nå havnestyret ta endelig stilling til. Men det er helt på det rene at vi ikke kan bli presset til en slik ordning, som kan koste oss i størrelsesorden en halv million kroner. Vi aksepterer det rett og slett ikke. Jeg har også bedt daglig leder om en beklagelse på gårdagens harde utspill, noe jeg per nå ikke tilstrekkelig har fått, fastslår Danielsen overfor Vol.

Kjører som normalt

Daglig leder i Lovund Skyss, Robert Blomsø, sier i dag at selskapet kjører hurtigbåtruten som normalt, så lenge vær og vind tillater det.

– Ja, vårt mannskap er både dyktige og fleksible, og kjører ruten så lenge været tillater oss å legge forsvarlig til i Myre havn.

– Så «trusselen» om å legge båten til kai har dere ikke satt ut i livet?

– Nei, vi fortsetter å prøve å løse utfordringene som kaia på myresiden skaper og frakter folk til og fra Myre inntil videre. Jeg er kjent med at fylkeskommunen og Øksnes kommune/Øksnes havnevesen er i dialog, uten at jeg har hørt noe på et par dager. Men slike prosesser tar nok noe tid, og inntil videre kjører vi som sagt som normalt, påpeker Blomsø overfor Vol i dag.

Øksnesværingen Ronny Ditlefsen lanserte en alternativ løsning på kaiutfordringene via Facebook nylig, der han tar til orde for å flytte anløpet for hurtigbåten over til Sommarøy-siden og småbåthavna der.

Med det mener han å kunne løse to problemer, ved at også bussene kan ha sitt endestopp her.

Dette er en løsning Blomsø ikke har noe imot.

– Vi har i vår forespørsel til fylkeskommunen, som er oppdragsgiver for hurtibåtskyss i fylket, bedt om å se på alternative løsninger. Om dette praktisk lar seg gjøre, så har ikke vi noe imot en slik løsning. Hvor hurtigbåten legger til spiller for så vidt ingen rolle, bare det er trygt for alle parter og praktisk lar seg gjennomføre, avrunder Blomsø, som understreker at de ønsker å være løsningsorienterte.