Fagforbundet uenig med Teigen om Skjørholm-ansettelsen: – Kandidaten som nå er ansatt var forhåndsfavoritten til arbeidsgiver

Onsdag ble det klart at Øyvind Skjørholm er ansatt som teknisk sjef i Hadsel på permanent basis. Fagforbundet Hadsel ville ikke si noe utover det Hadsel kommune kunngjorde i sin pressemelding onsdag, men nå har de sendt ut ei pressemelding. Her kommer det frem at de er uenig i ansettelsen av Skjørholm: