«fiskehjellsaken» på Klo:

Fylkesmannen negativ, fylkeskommunen positiv

Reguleringsplan for fiskehjellene tilhørende S. Hanssen AS på Klo er ute på høring. Fylkeskommunen mener det er positivt at kommunen satser på utvikling av eksisterende næringsområder framfor å bygge ut nye.