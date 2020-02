Pluss

For en uke siden ble det kjent at Nordic Choice Hotels, med Petter Stordalen i spissen, inngår et samarbeid med Hotell Richard With på Stokmarknes. Stordalen hadde ikke anledning til å være til stede på pressekonferansen i forbindelse med offentliggjøringen, men har tatt seg tid til å svare på noen spørsmål fra Vol, via epost.