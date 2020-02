Delte ut 1,8 millioner kroner

Pluss

Andøyposten skrev etter forrige ukes styremøte, at samtlige søknader om prosjektmidler ble behandlet for lukkede dører. En innsynsforespørsel er nå innvilget, der tre av sakene ble åpnet etter sladding av sensitiv informasjon. To av sakene ble ikke gjort tilgjengelig for innsyn, med henvisning til offentlighetslovens paragraf 12C, der unntatte opplysninger utgjør den vesentligste delen av dokumentet.