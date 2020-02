Innervågen blir et supplement til Staven

Pluss

– Umiddelbart tenker jeg det er synd at kommunen tenker slik. Å ta i bruk Innervågen til sjørelatert næring må ses på som et supplement til Staven industriområde, og ikke en konkurrent. Det er i dag ikke en kvadrat-centimeter ledig industriareal i havna, og de som allerede er etablerte her har nok ingen målsetning om også å etablere seg i Staven, er Hansens umiddelbare tanker.