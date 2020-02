– Hensikten er ikke å kontrollere den enkelte arbeidstakeren i utføringen av arbeidet

Pluss

– Ordfører er av den oppfatning at det i dag utføres meget gode tjenester innenfor hjemmetjenesten. Hensikten med innføring av system for tidsregistrering er ikke å kontrollere den enkelte arbeidstaker i utføring av arbeidet. Hensikten er å skaffe seg oversikt over hvordan tjenesten som sådan disponerer arbeidsdagen/arbeidsuken. Videre er det viktig å kunne dokumentere at brukerne får sine vedtak oppfylt, alternativt få dokumentert at vedtakene ikke er i samsvar med reelle behov, sa Nordlund.