Østfolding tiltalt for vold mot kvinne i Bø

Pluss

Politimesteren i Nordland siktet mannen først gjennom et forelegg på 8.000 kroner for å hav øvet vold mot en annen person. Etter at han ikke godtok bota, er han nå tiltalt i Vesterålen tingrett for det samme forholdet. Etter at den tiltalte ikke vedtok forelegget, kan det tyde på at han ikke er enig i politiets påstand.