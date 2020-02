Nordland statsadvokatembeter:

Tiltaler utenbygds mann for oppbevaring av mer enn 14.000 overgrepsbilder

En utenbygds mann i 60-årene er i Vesterålen tingrett tiltalt for å ha over 14.000 overgrepsbilder og mer enn 200 videoklipp som fremstiller seksualiserte barn under 18 år.