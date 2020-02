Avtale mellom Bø kommune og Zalaris på plass

Pluss

Førstkommende torsdag skal formannskapet i Bø ta stilling til forslaget til avtale mellom Bø kommune og Zalaris HR Services Norway. Zalaris ASA jobber med forretningsfunksjoner for alle lønns- og personaltjenester med tilhørende konsulenttjenester for store virksomheter i Norden, Baltikum og Polen. I 2001 etablerte bedriften avdeling i Lødingen, der de over tid har vokst fra en håndfull til flere titalls ansatte.