Mener dommerne er inhabile, men det mener ikke dommeren

Torsdag møtes Sortland Bilsenter AS og grunneier Per Sandrum Moe i Vesterålen tingrett i en skjønnssak som gjelder festegrunnen der bilsenteret ligger. Retten skal etter skjønn fastsette vederlag for innløsningen av festetomta, og det er Sortland Bilsenter AS som har bedt retten ta stilling til dette.