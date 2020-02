Faktura på kr. 67.500 med motstridende forklaringer

Pluss

Vol skriver om varsler Jim Pedersen som velger å stå fram i media og påpeker det han omtaler som en ukultur og økonomisk mislighold i ØJFF.

Stor bruk av kontant betaling og manglende regnskapsføring har fått fylkeslaget til Norges Jeger- og Fiskeforening til å reagere, i tillegg til varsler Pedersen og en annen kilde Vol har kontakt med.

Ett element i denne saken, er en omstridt faktura pålydende kr. 67.500 for arbeider Leti Entreprenør AS har utført på ØJFFs foreningshus i Sørvågen i Alsvåg. Fakturaen er utstedt 14. november 2016, samme år som Nordland Jeger- og Fiskeforening (NJFF) har påpekt mye økonomisk rot i ØJFF.

Fakturaen er oppført med tekst: «oppussing av ØJFF Foreningshus i Sørvågen» med 150 arbeidstimer à 350 kroner. I tillegg står det oppført «rigg og Dn» med beløp 2.000 kroner, til sammen 54.500. Med moms utgjør fakturaens totale beløp kr. 67.500.

Leti Entreprenør AS gikk kort tid etter dette konkurs. Vol har likevel fått tak i entreprenørens leder, Martins Roze.

Vol spurte ham konkret hvorfor det stod oppført «mottatt kontant» på fakturaen.

- Dette var etter avtale med ØJFF. Jeg fikk aldri noe oppgjør for arbeidene jeg og mine ansatte gjorde. Som betaling fikk vi bo i huset i syv måneder, noe jeg var godt fornøyd med, uttaler Roze til Vol.

Motsvarende forklaring

I innkalling til årsmøte i ØJFF førstkommende uke, står det oppført under «andre saker fra styret: redegjørelse til årsmøtet om varsling av økonomihåndtering i ØJFF»:

- Til det bygningsmessige (arbeid på foreningens hus i Alsvåg, red.) ble det leid inn firmaet Leti Entreprenør og noen mindre tilpasninger ble gjort på elanlegget på dugnad av kompetente medlemmer i foreninga. Oppgjøret mot Leti Entreprenør ble på forespørsel fra dem utbetalt kontakt, mot at det forelå bilag på samme beløp.

På spørsmål fra Vol til sekretær i ØJFF om hva som er fakta rundt denne fakturaen, svarer sekretæren per epost følgende: «ØJFF har mottatt originalt fakturabilag fra entreprenøren inkl. mva. for oppussings-jobben på foreningshuset i høsten 2016, og pengene ble utbetalt kontant. Styret har selvsagt sjekka ut med både regnskapsbyrå og advokat, som bekrefter at dette er fullt lovlig av ei forening som ØJFF».

- Så dere motstrider det Martins Roze sier om at han og hans arbeidere fikk bo der vederlagsfritt i syv måneder som betaling for oppussingsjobben, og at han har fått utbetalt hele beløpet kontant?

- De bodde der en periode og beløpet på fakturaen ble utbetalt kontant iht. fakturabilag

Fullstendig bombe om det stemmer

Leder for NJFF, Steinar Høgaas, sier dette er en fullstendig bombe om det stemmer.

- Uansett er det slik, at hvis mannen ikke har fått fem øre i betaling, men har bodd syv måneder gratis i huset, så stiller det seg mange spørsmål knyttet til fakturaen. Om hans forklaring stemmer, er dette et stort spørsmål om alt som tidligere er uttalt rundt utbetalingen, sier Høgaas overfor Vol.

Fylkeslederen poengterer videre det som er forholdet nå når saken kommer opp, er at de i Norges JFF er nødt til å følge utviklingen videre.

- Det vi har gjort er knyttet til organisasjonsmessig arbeid, og det er det vi følger opp. Eventuelle etterforskningsskritt må andre ta seg av.

Høgaas ser samtidig klart at det er en stor og viktig forening som nå er