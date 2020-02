Urolige foreldre: – Elever ned i 13-årsalderen møtes på skolen for å drikke alkohol før skoletid.

Pluss

Den siste tiden har VOL mottatt flere tips fra urolige foreldre med ungdommer ved Sortland ungdomsskole. Det handler om påstander om at elevene møtes før skoletid for å drikke seg fulle, på selve ungdomsskolen. Kildene VOL har snakket med mener det dreier seg om en trend blant ungdommene. Altså noe annet å drikke alkohol på fest, som ikke er helt uvanlig blant ungdommer i den alderen. VOL ringer derfor Sortland skole for å undersøke sannhetsgehalten i påstandene.