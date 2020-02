Stakk med kniv, nå er han tiltalt

Pluss

Det var i fjor sommer at mannen skadet en mann på Sortland. Ifølge tiltalen er kroppsskaden grov, fordi den har hatt følgeskade for mannen som ble knivstukket. Knivstikkingen endte med sykdom samt at mannen ble arbeidsudyktig over noe tid og hadde sterke smerter. For øvrig mener politiet at kroppsskaden er grov, fordi det ble brukt kniv.