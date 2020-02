Truls Johansen-saken oversendt statsadvokaten

Pluss

Det var i juni 2018 at Truls Johansen forsvant på havet utenfor Øksnes. Tre personer ble siktet i saken.

Flere leteaksjoner har vært gjennomført, både i offentlig og privat regi, uten å ha gitt resultater. I fjor vår gikk den hovedsiktede Øyvind Larsen ut på Vol og forklarte at han hadde vært med på den skjebnesvangre båtturen, men var samtidig uskyldig i Johansens død.

Hovedsiktede i saken står fram hos VOL: – Jeg er uskyldig i uaktsomt drap 15. juni i fjor forsvant øksnesværingen Truls Johansen på havet. I dag står hovedsiktede i saken fram. Han bedyrer sin uskyld, men innrømmer misbruk av tabletter og kjøring av båt i påvirket tilstand. Han forteller også om pistolen han hadde med seg.

– Jeg angrer stort på at jeg i ruspåvirket tilstand la ut på havet i det hele tatt, og spesielt for å ha løyet for familien til Truls om at det var hans tabletter. Dette ber jeg om unnskyldning for. De var mine, men jeg har ikke gjort noe ulovlig, bortsett fra dette med narkotikaen og ruskjøring, uttalte han til Vol.

Ved utgangen av 2019 stod saken mer eller mindre på stedet hvil. Det har heller ikke kommet noe tiltalebeslutning, noe hovedsiktedes advokat John-Petter Karlsen kommenterte overfor VOL:

– Min klient er meget frustrert over mangelen på fremdrift i saken. Det er en grunn til at han gikk ut i media. Han bor der ute i et lite lokalmiljø. Alle vet hvem han er. Men ikke hvordan de skal forholde seg til ham. Er han drapsmann, en som har uflaks eller et offer selv?

Nå bekrefter politijurist Kay Nyvold overfor Vol at saken er ferdig etterforsket og oversendt statsadvokaten.

– Etterforskningen har nok tatt litt for lang tid, men det skyldes både at det har vært mange etterforskningsskritt som har vært foretatt i kombinasjon med flere andre og tunge saker som har måttet få prioritet. Saken er nå grundig og ferdig etterforsket og oversendt statsadvokaten i Nordland, opplyser Nyvold.

Han kan ikke uttale seg videre om saken og viser til statsadvokaten for ytterligere kommentarer.

Det er statsadvokat Tor Erik Høyskar som har fått saken på sitt bord. Han sier han i dag ikke har hatt tid til å se nærmere på saken.

– Jeg blir opptatt i retten i fire uker framover med en alvorlig narkotikasak. Av den grunn får jeg nok heller ikke tid til å se nærmere på Truls Johansen-saken i samme tidsrom, opplyser Høyskar til Vol.

Statsadvokaten kjenner til saken gjennom omtale i media, og har stor forståelse for at det er mange som venter på en endelig avklaring.

– Jeg kan ikke uttale meg om påtalespørsmålet, altså hvorvidt det vil bli tatt ut tiltale i saken, presiserer Høyskar.