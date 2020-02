Posisjonspartiene i Øksnes:

– Vi har ikke lovt å fjerne eiendomsskatten på ett år. Samtidig har vi kuttet 34 mill. av den i årene framover

Vol møtte posisjonspartiene Sp, Frp og Høyre for en politisk prat. Partiene er enige i at det skjer mye positivt i Øksnes og lover å forsøke å gjøre sin del av jobben for å forsterke utviklingen.