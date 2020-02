Derfor går Christian Blix fra rektors kontor tilbake til klasserommet

Pluss

Blix understreker at eneste årsaken til at han slutter som rektor, er at han trives best i klasserommet som lærer. Han liker seg godt sammen med kollegaene sine og ledergruppa på Andenes skole der han har jobbet i 11 år. Derfor går han over til å bli lærer igjen, og har ingen planer om å bytte arbeidsplass.