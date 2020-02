– Urimelig at en næringsaktør skal fortrenge en som har drevet i over 25 år

Andøytorv er oppgitt over at Andøya Vind AS vil plassere to vindmøller på et område Andøytorv har leid siden 1977. – Mindre areal gir tapt produksjon og tapte inntekter, sier daglig leder Cato Wangen.