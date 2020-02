Pizzabakeren legger ned på Sortland

Pluss

I fjor høst snakket Vol med Rolf Berg Jensen som eier TB-J Invest, morsselskapet som eier Pizzabakeren på Sortland. Da sa han at målet var å selge avdelingen på Sortland til lokale interessenter som kunne drive videre. Å få tak i lokale drivere viste seg derimot å være vanskelig. Den siste tiden har Berg Jensen vært i kontakt med potensielle kjøpere fra andre steder i landet, i håp om at noen ville ta over driften. En kjøper viste seg å være svært aktuell.