Hvor får du det beste burgermåltidet i Vesterålen? VOL har gitt to burgere terningkast 6

For mange er helgen tid for kosemat som for eksempel hamburger. For andre er det en del av en nødvendig føde i travle dager med mange timer langs norske veier. Lurer du på hvor du skal stoppe neste gang kjøtt og salat mellom to brød frister? VOL har svaret.