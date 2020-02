NERF er et nytt begrep under LoVeLAN

Pluss

Nytt av året er en spillgreie arrangementet kaller NERF. Det går ut på at de bruker pistoler med softballer i. Den som treffes, går ut. Den som til slutt står igjen uten å ha blitt truffet, er vinner. Vol gjør for ordens skyld oppmerksom på at dette ikke har noe med paintball eller lignende å gjøre, men er ifølge presseansvarlig Mari Elise Nordgård en helt ufarlig konkurranse mellom dataslagene.