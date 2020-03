Bronsen glapp for Vesterålen futsal: – Vi har tatt ny poengrekord og er godt fornøyd

Det var en liten mulighet for at Vesterålen futsal kunne hente hjem bronsen i årets eliteserie i futsal. Seier mot KFUM Oslo i den siste kampen var ikke godt nok. Laget foran på tabellen, Hulløy, måtte også tape. Det gjorde de ikke. Da hjalp det ikke at vesterålingene vant komfortable 5-2