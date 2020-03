– I den grad dette er en positiv nyhet, er den bare halvpositiv

Mandag ble det klart at regjeringen ønsker å beholde rettstedene til de norske domstolene, samtidig som de vil redusere kretsene. Selv om mange er positive til forslaget, er ikke alle like overbevist om alt vil bli fryd og gammen. Vol har snakket med et par advokater om deres syn på saken.