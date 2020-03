Rådmannen i Øksnes har sagt opp – tilbudt direktørstillingen i Reno-Vest

Pluss

– Ja, det stemmer at jeg har sagt opp stillingen. Det var etter en nøye vurdering og etter å ha vært en del av toppledelsen i Øksnes kommune i 10 år. Da tenker jeg det kan være sunt både for meg selv og for organisasjonen Øksnes kommune at jeg ser meg om etter nye utfordringer, sier Gustavsen til Vol kun kort tid etter at det gikk ut beskjed til kommunestyremedlemmene i Øksnes.