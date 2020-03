Vesterålskraft skylder kundene 18.3 millioner kroner:

– Skal være i null i 2022

– Merinntekten er med på å jevne ut nettleien, sier Torbjørn Åsbakk i Vesterålskraft Nett AS. NVE har beregnet at selskapet har tatt inn 18,3 millioner kroner for mye i nettleie.