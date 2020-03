Sparebankstiftelsen finansierer planetsti på Andenes:

Fikk over en million til vandring i solsystemet

Den planlagte planetstien har nå fått finansieringen på plass. DNBs Sparebankstiftelse gir prosjektet 1,2 millioner, og leder for NAROM, Arne Hjalmar Hansen har mye å glede seg over for tiden.