Fiskeridirektorat mener Nordlaks har opptrådt grovt uaktsomt. Vurderer å gi overtredelsesgebyr

– Etter vårt syn har Nordlaks opptrådt grovt uaktsomt ved at de satte ut for lange nøter i merd 3, 4, 5 og 6, til tross for at de på det tidspunktet hadde kjennskap til dybden i sjøen under anlegget. Utvist skyld i saken vurderes som skjerpende og taler for at overtredelsesgebyr bør ilegges, skriver Fiskeridirektoratet (FRN) i et brev til Nordlaks februar i år.