Klart for ny runde i tvisten om 6,5 millioner kroner. Dato for ankesaken er fastsatt.

Pluss

I desember falt dommen i en av de største tvistesakene i Vesterålen tingrett. Michael Clarke hadde saksøkt Rognan Maskin AS etter dårlig utført grunnarbeid. Resultatet var store setningsskader og et totalskadet hus som kanskje ikke lar seg redde. Kravet var på 6,5 millioner kroner, men dommen falt i favør av Rognan Maskin AS. Michael Clarke hadde likevel ikke gitt opp kampen. Noen dager etter dommen fortalte han til VOL: