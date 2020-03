Trålerplikter til Bø på sakskartet

Pluss

Bø Kommune i samarbeid med Skjærvøy kommune sender inn krav til Nærings- og fiskeridepartementet (Nfd) om endringer i forskrift som regulerer tilbuds-/leveringsplikt for trålere. De ber også om et møte med fiskeriminister og relevante ansvarshavere og beslutningstakere. Dette vedrørende problemstillingen knyttet til råstofftilgang for kvitfisk til kommunene.