Økoråd Hadsel plukker opp franchise-pinnen etter Jon Nilsen:

Økoråd Sortland AS starter opp - igjen

Andreas Øien Johannessens nystartede holdingselskap Eifer AS vil sammen med fire andre starte opp Økoråd Sortland AS. - Vi mener det er et marked på Sortland og siden det ikke er noen franchise for Økoråd der nå ønsker vi å starte, sier han.