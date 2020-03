Vil selge fergekai for 1 (en) krone

Pluss

Brottøy fergekai er tilrettelagt for fylkeskommunens fartøy som anløper. Dette gjør at de som bor på Brottøy har transportmiddel. Men til forskjell fra de andre anløpene, mangler Brottøy forbindelse med fylkesvei, som gjør at serviceavtalen Statens vegvesen har med de andre kaiene ikke gjelder Brottøy.