Auto 3000 fikk avtale med MECA Car Service: – Måtte iverksette drastiske tiltak for å sikre videre drift

Februar i år inngikk Auto 3000 på Sortland avtale med MECA Car Service. Bakgrunnen for dette er at det store marginpresset i bilbransjen ikke gjør det lønnsomt for små bilforhandlere som Auto 3000 å fortsette i det samme sporet som tidligere.