– Lite sannsynlig at vi er smittefarlige

Pluss

Det sier kommunedirektør Ola Morten Teigen i Hadsel kommune. De tre personene er, foruten Ola Morten Teigen, oppvekstsjef Line Jeanette Pedersen og økonomisjef Tommy Løveng.

Ola Morten Teigen opplyser til Vol at dersom noen av dem skulle være smittet, så unngår de heller å være fysisk på jobb, fordi de har mange møter og da kan smittepotensialet være stort.

– Ifølge Folkehelseinstituttets regler skal vi ikke være i karantene, så dette er et praktisk tiltak fordi vi ønsker å være litt mer forsiktige, sier Teigen, som opplyser at det ikke er påvist noen lokal spredning av smitte i Hadsel kommune.

– Vi tre som har valgt hjemmekontor nå, har vært i kontakt med helse- og sosialsjef Marion Celius i møter. Vi har ikke sett at hun har vært syk i møter, og vi tror ikke at vi er smittet fordi sannsynligheten er lav, sier Teigen. Han understreker at situasjonen for de tre kommunetoppene ikke kvalifiserer for prøvetakning etter Folkehelseinstituttets regler.