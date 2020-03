Først trakk han frem «understellet», deretter en kniv, til sist forlot han åstedet i en stjålet bil

Pluss

Det var ikke bare cruiseskipet Aida som ga Sortland et internasjonalt preg mandag. Rettsaken i Vesterålen tingrett ble avholdt på tre språk: Norsk, engelsk og et utenlandsk språk. Tiltalte i saken var nemlig en mann fra et annet land i Europa, som kom til Vesterålen i 2016 for å jobbe som fisker. Vedkommende forklarte at han kom til Norge for å starte et nytt liv etter mange år med rusproblemer. Det gikk ikke helt etter planen.