Tatt med amfetamin og hasj i en sekk

Mannen fra Hadsel som av Statsadvokatene i Nordland er tiltalt med en strafferamme på over seks år, ble ifølge tiltalen tatt av politiet med til sammen nærmere to kilo amfetamin og hasj i en sekk i bilen han kjørte. Nå risikerer han over seks års fengsel.